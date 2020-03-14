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    HaberlerEkonomi Haberleri Demiryoluyla Adriyatik’i Avrupa’ya bağlayacak
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    14.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Demiryoluyla Adriyatik’i Avrupa’ya bağlayacak

    Cengiz Holding, Orta Avrupa’yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi’ne bağlayacak stratejik tren hattının yapımı için imzayı attı.

    Demiryoluyla Adriyatik’i Avrupa’ya bağlayacak

    405 milyon euro ihale bedeli olan 42.6 kilometrelik Krizevci - Koprivnica tren hattında 9 istasyon olacak. 2024 yılında faaliyete geçecek demiryolu, ulaşım ve taşımacılık açısından büyük önem taşırken trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak.

    Stratejik proje

    Hırvatistan’ı Orta Avrupa’da ulaşım yollarının merkezine koyacak projenin imza töreninde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, projenin Hırvatistan açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Hırvatistan için çok önemli ve stratejik proje. Uzun zamandır ihmal edilen bir proje hayata geçirilecek. Doğu Akdeniz’in yeniden inşası kapsamında olan ve AB tarafından da fonlanan bir proje. Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı” dedi.

    Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, “Hırvatistan’da yapacağımız Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ile Adriyatik Denizi’ne demiryolu ile bağlantısı kurulmuş olacak” dedi.

    Demiryoluyla Adriyatik’i Avrupa’ya bağlayacak

     

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