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22.02.2021 - 17:01 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Denizli'de satılık tarla!

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Denizli/Acıpayam'da 11524 m2 tarla satışa çıkarıldı.

Denizli'de satılık tarla!

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar e’satis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

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