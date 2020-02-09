'Deprem' korkusu! Vatandaşlar sigortacılara koştu

Türkiye'de son günlerde meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremler vatandaşları Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaya yönlendirdi. 23 Ocak tarihinde Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Manisa'da ise 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'dan net bir şekilde hissedilmesi vatandaşları tedirgin etmişti. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem felaketi ise tüm yurdu yasa boğmuştu. Peki bu bölgelerdeki vatandaşlardan kaç tanesi zorunlu deprem sigortasını yaptırdı?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre deprem sonrası Manisa, Ankara, Elazığ ve Malatya'da Zorunlu Deprem Sigortasını çok sayıda vatandaş yaptırdı.

23 Ocak tarihinde Manisa'da 145 bin 195 adet sigortalı konut bulunurken bu sayı 18 günde 6 bin 253 kişi artarak 151 bin 448 adete yükseldi. Bölgede sigortalılık oranı ise şu an yüzde 48,90 seviyesinde.





Ankara'da ise Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konut sayısı deprem öncesi 880 bin 713 adet seviyesindeyken bu rakam bugün itibari ile 893 bin 835 adete yükseldi. Ankara'da sigortalılık oranı bugün itibari ile yüzde 58,60 seviyesinde.











Elazığ’da ise deprem öncesi 42 bin 955 adet sigortalı konut bulunurken bu rakam bugün itibari ile 49 bin 722 adet seviyesine çıktı. Sigortalılık oranı ise yüzde 40,30 seviyesine çıkmış durumda.

Malatya’da ise deprem öncesi 62 bin 680 adet sigortalı konut bulunurken, bu rakam yaşanan deprem sonrası 68 bin 295 adete çıkmış durumda. Bölgedeki sigortalılık oranı ise yüzde 41,20 seviyesinde.



