Deprem seferberliği için ortak bildiri

Bildiri; ‘ehil yapı müteahhidi’, ‘güçlü yapı denetimi’, ‘yetkin mühendislik sistemi’, ‘mesleki yeterlilik belgeli işgücü’, ‘kaliteli malzeme’, ‘çok yönlü imar mevzuatı’ ve ‘bilinçli kamuoyu’ olmak üzere 7 başlık altında toplandı. Bir seferberlik bilinciyle sürecin hızlandırılması kapsamında, bu başlıkların bir sonraki aşamada somut faaliyetlere dönüştürülebilecek ortak girişimler için bir yol haritası olacağı belirtildi.

Bildiride; Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin (YDKB) imzaları yer alıyor.

‘Yeni model lazım’

8 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin dün düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, vatandaşlara devlet katkılı ve uzun vadeli finansman sağlayacak bir borçlanma modeli geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Elmas, “İstanbul’daki bir milyon konut 3-5 yıl içinde müteahhitlerin sermaye yapısı ile dönüştürebileceğimiz bir husus değil. Devletin sağladığı faiz desteğiyle de yol alınamadığı görülüyor. Uzun süreli borçlanmalarla sübvanse etmesi lazım. Genel bütçede pay ayrılmalı” diye konuştu.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu da, “Konut başına 3.4 kişi düşmesinden yola çıkarak hesapladığımızda, 6.7 milyon riskli konutta 22 milyon vatandaşımızın yaşadığını görüyoruz. Kamunun 1.5 milyon konutun acil dönüşümüne destek için bugünkü fiyatlarla konut üretimine 280 milyar TL kaynak aktarması gerekecek. Ancak ülkemizin de sınırlı kaynakları olduğunun farkındayız. Dolayısıyla, binalarımızda deprem güvenliği konusunda tüm ümidimizi ucuz kredilere ve kentsel dönüşüm desteklerine bağlamadan, bilinçli hareket ederek, kendi kaynaklarımızı da zorlamamız gerekiyor” dedi.

Yüksek yeterlilik vurgusu yapıldı

TürkMMMB Başkanı Süreyya Ural, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin kalite ve tecrübe bazlı bir seçim yöntemi ile temin edilmesine vurgu yaptı.

İNTES Başkan Vekili Enes Olpak, deprem riski yüksek bölgelerde yapım işlerini sadece A grubunda yer alan ve mesleki yeterlilik belgeli işçiye sahip firmaların üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

YDKB Başkanı Tekin Saraçoğlu ise, kentsel dönüşümün beklenen hıza ulaşamadığını, bu uygulamaların yapılamadığı yapılarda güçlenmeyi zorunlu hale getirmek ya da boşaltılmanın gerekli olduğunu söyledi.

İşbirliği önerisi

Süreçteki en önemli hedeflerinin konunun gündemde kalıcı bir yer edinmesi ve farkındalığın artırılması olduğunu anlatan TMB Başkanı Mithat Yenigün, tespitlerin başta hükümet yetkilileri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını kaydetti.

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye’nin çok güçlü altyapısıyla dünya standartlarının üzerine çıktığını anlatırken, “Şimdi önümüzde ülkemizin üstyapısını yani yapı stokunu yenilemek var, bunu da doğru kurgulanmış bir kamu-özel iş birliği modeliyle yapabiliriz” dedi.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise, geçmişten gelen kötü yapı stokunun fazlalığına dikkat çekerken, “Bireysel hataların yanı sıra, sistemin boşluk ve eksiklerinden faydalanan zümrelerin yarattığı tahribatın bedellerinin de tüm müteahhitlik sektörüne ödetilmesi de büyük haksızlık olur. Bu zümrelerin de vicdan muhasebelerini yaparak varsa bir borçları, bu seferberlik onların borçlarını ödemeleri için bir fırsat olacaktır” değerlendirmesini yaptı.