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    07.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Depremde iletişim proje yarışması

    Türkiye Bilişim Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da olası bir deprem anı ve sonrasındaki iletişim problemlerini (mağdurla yakın arasındaki, mağdurla kurtarma ekipleri arasındaki gibi) çözmek amacıyla fikir ve projelerin yarışacağı ‘Deprem Hackathonu’ düzenliyor.

    Depremde iletişim proje yarışması

    13-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya katılacak 15 takım, 48 saat boyunca makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri, blockchain ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye çalışacak.

    Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının, deprem bilimcilerinin, yazılım ve veri bilimi uzmanlarının jüri üyesi olacağı etkinlikte ilk üçe giren takımlara ödüller verilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak için https://depremhackathonu.ibb.istanbul/ adresinden alınabiliyor.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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