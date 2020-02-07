Depremde iletişim proje yarışması

13-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya katılacak 15 takım, 48 saat boyunca makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri, blockchain ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye çalışacak.



Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının, deprem bilimcilerinin, yazılım ve veri bilimi uzmanlarının jüri üyesi olacağı etkinlikte ilk üçe giren takımlara ödüller verilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak için https://depremhackathonu.ibb.istanbul/ adresinden alınabiliyor.