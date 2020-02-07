07.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Depremde iletişim proje yarışması
Türkiye Bilişim Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da olası bir deprem anı ve sonrasındaki iletişim problemlerini (mağdurla yakın arasındaki, mağdurla kurtarma ekipleri arasındaki gibi) çözmek amacıyla fikir ve projelerin yarışacağı ‘Deprem Hackathonu’ düzenliyor.
13-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya katılacak 15 takım, 48 saat boyunca makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri, blockchain ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye çalışacak.
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının, deprem bilimcilerinin, yazılım ve veri bilimi uzmanlarının jüri üyesi olacağı etkinlikte ilk üçe giren takımlara ödüller verilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak için https://depremhackathonu.ibb.istanbul/ adresinden alınabiliyor.
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