Depreme karşı erken uyarı sistemi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş şu bilgileri verdi:

“Olası büyük bir depremde, 8-10 saniye de olsa ya da çok kısa süreliğine erken uyarı sinyali üretebilirsek ve bunu da isteyen firmalara, özellikle teknolojik risk barındıran firmalara iletebilirsek anında otomatik kapatma sistemleri devreye girecek ve olası büyük risklerin, felaketlerin önüne geçilmiş olacak. Yapı sağlığı izleme sistemiyle yapıların, afetlerden önce de izlenmesi gerekiyor. Bu yapılardan bilgi edinmemiz lazım ki deprem öncesi ve deprem sonrasındaki davranışlarını karşılaştırabilelim.”



GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Can Zülfikar da, “Depreme yönelik erken uyarı sistemi çalışmalarında, önemli bir aşamaya geldik. İnsanlara, yıkıcı dalga gelmeden bu bilgiyi verebilecek durumdayız” dedi.