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    HaberlerEkonomi Haberleri Depreme karşı hafif çelik ve 5 kat sınırı
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    08.02.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL - ANKARA

    Depreme karşı hafif çelik ve 5 kat sınırı

    Türkiye Müteahhitler Birliği, “Yurtdışında iş yaptığımız yer deprem bölgesiyse ‘5 katı geçemezsin, hafif çelik kullanmak zorundasın’ gibi şartlar konuluyor. Biz de bunları uygulamalıyız” açıklamasını yaptı

    Depreme karşı hafif çelik ve 5 kat sınırı

    Elazığ depreminden sonra bir kez daha eleştirilerin odağına konulan müteahhitlerden, “Yurtdışında iş yaptığımız yerler deprem bölgesi ise ‘5 katı geçemezsin. Hafif çelik kullanmak zorundasın’ gibi şartlar konuluyor. Biz de bunları uygulayabiliriz” önerisi geldi.

    Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    Sıfır tolerans

    “Deprem değil, kusurlu yapılar ve ihmal öldürür. Bu tespitin doğruluğunu yıllardır Japonya örneğinde görmekteyiz. Son deprem bazı konuların önemini bir kez daha ortaya koymuştur: Müteahhitlik kriterlerini doğru belirleyecek yasal altyapının tamamlanması ve etkin biçimde uygulanması gerekmektedir. Yapı denetimlerinin hassasiyetle yapılması, kentsel dönüşüm sürecinin vakit kaybetmeden depreme karşı sıfır toleransla gerçekleştirilmesi büyük ihtiyaçtır.”

    TMB Yönetim Kurulu Üyesi Süheyla Çebi Karahan ise, “Fay hattı üstünde yapılacak binalar için şartname ve yönetmelikler değiştirilmeli. Yurtdışında iş yaptığımız yerler deprem bölgesi ise ‘5 katı geçemezsin. Hafif çelik kullanmak zorundasın’ gibi şartlar konuluyor. Bir çok ülkede ciddi yangın şartnameleri var. Biz de bunları uygulayabiliriz. Şartnameler, yönetmelikler yeni malzemelere ve yeni yapım metotlarına göre düzenlenmeli” diye konuştu.

    ‘Demir’ eleştirisi

    TMB Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral şunları kaydetti:

    “Elazığ depreminde sıkça duyduğumuz, ‘beton demirden sıyrıldı’ lafı var. Yıkılan binalarda müteahhit ‘demiri eksik kullandığı için yıkıldı’ demek doğru olmayabilir. Demir eksiği olmayan bina da yıkılabilir. Binayı yapan işçi o demiri eğerse, bu da betonun sıyrılmasına yol açabilir. İşçilerin eğitilmesi gerekiyor.”

    Depreme karşı hafif çelik ve 5 kat sınırı

    Afrika, Türkleri tercih ediyor

    Yenigün, Afrika’da Türk firmaların tercih edildiğini belirterek, “Kongolu Bakan, ‘Siz Çin fiyatıyla Avrupa standardında iş yapıyorsunuz’ demişti. Çinliler mahkum getirip çalıştırıyor, Afrika o yüzden bizi tercih ediyor” dedi.

    1 milyar dolar Libya’da

    Türk firmaların Libya’dan 1 milyar dolarlık alacağı için iki ülke bakanlıklarının bir araya geleceğini anlatan Yenigün, “246 milyon dolar alacak onaylanmıştı. Sonra Hafter sorunu çıktı” dedi. 3 milyar dolar kayıp Yenigün, Ortadoğu’da Türkiye aleyhine oluşturulan algı neticesinde 3 milyar dolar iş kaybı yaşadıklarını, yurtiçinde 20.5 milyar liralık kamu projesinde tasfiye ve devir yapıldığını kaydetti.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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