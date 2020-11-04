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    04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Depremzedelere bankada kolaylık

    Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada, depreme ilişkin olarak, “Bankalarımız depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaktır” ifadesi kullanıldı.

    Depremzedelere bankada kolaylık

    TBB’den yapılan açıklamada, “İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

    Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalmasının teselli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    “Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir.”

    Açıklamada, mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, ‘risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi’ çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için risk merkezi üyelerinin bilgilendirileceği aktarıldı.

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