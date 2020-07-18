Dergilik’ten bol GB’lı yarışma

Genel kültür içerikli yarışmanın ilk ayağında en çok puan toplayıp ilk 10’a giren Turkcell abonelerine 5’er GB, ilk 10 ila 100 arasına giren Turkcell abonelerine ise 1’er GB internet paketi hediye edilecek.



Dergilik uygulaması üzerinden erişebilen bilgi yarışmasında sanattan spora, tarihten coğrafyaya birçok farklı alanda genel kültür bilgisine dair sorular yer alıyor. Soru başına 10 saniye süre verilen yarışmada kullanıcılar doğru cevaplama süresine göre puan kazanıyor. Kullanıcıların kaç hakkı kaldığını ve tüm yarışanlar arasında kaçıncı sırada olduğunu görebildiği yarışma ekranında ayrıca, yarışma sonucunda elde edilen toplam puan da yer alıyor.