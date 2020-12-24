Dergilik’ten rekor: 60 milyon yayın

Pandemi döneminde Dergilik’teki yayınların birçoğunu ücretsiz sunarak okurların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Pandemi döneminde kullanıcılarımızın evde keyifli vakit geçirmeleri için belirli yayınları ücretsiz olarak okunmaya açtık. Normalde bir saat olan okunma süresi yedi saate kadar çıktı. 11 ay sonunda toplam okunan yayın sayısı ise 60 milyonun üzerine çıktı. Türkiye’ye yepyeni bir okuma deneyimi kazandıran uygulamamızı geliştirmeye devam edecek, kullanıcılarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre yenilikler yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.