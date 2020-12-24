24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Dergilik’ten rekor: 60 milyon yayın
Dijital yayıncılık platformu Dergilik’in, 2020 yılının büyük kısmını pandemi sebebiyle evde geçiren okurları tarafından büyük ilgi gördüğü açıklandı. Buna göre yılın 11 ayında 60 milyonun üzerinde yayının okunmasıyla Dergilik büyük bir rekora imza attı. Platformun aylık okunma sayısı karantina öncesi ortalama 2.5 milyon iken; nisan sonunda bu sayı 5 milyona ulaştı. Aynı zamanda platformun indirme oranı yüzde 38, ilk giriş oranı ise yüzde 34 artış gösterdi. Toplamda platform üzerinden 2 milyon sesli makale dinlendi.
Pandemi döneminde Dergilik’teki yayınların birçoğunu ücretsiz sunarak okurların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Pandemi döneminde kullanıcılarımızın evde keyifli vakit geçirmeleri için belirli yayınları ücretsiz olarak okunmaya açtık. Normalde bir saat olan okunma süresi yedi saate kadar çıktı. 11 ay sonunda toplam okunan yayın sayısı ise 60 milyonun üzerine çıktı. Türkiye’ye yepyeni bir okuma deneyimi kazandıran uygulamamızı geliştirmeye devam edecek, kullanıcılarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre yenilikler yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.