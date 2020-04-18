Destek yağıyor

Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamlayarak, hastanelere teslim etmeye başladı.

Çalık Holding açıklamasına göre, holding bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile önemli deneyime sahip olan Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği Kovid-19’u yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. Cihazları 12 Nisan itibarıyla hastanelere teslim etmeye başlayan Gap İnşaat, ilk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacak.

Siperlik üretimi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ise, sağlık çalışanlarına yönelik desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde TİM adına 100 bin litre dezenfektan teslimatı yapan İKMİB, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliği ile 110 bin sağlık siperi üretmeye başlayan İKMİB, ilk aşamada 20 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.