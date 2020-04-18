Destek yağıyor

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    18.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

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    Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla  başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek çığ gibi büyüyor. Kampanyada bugüne kadar 1.7 milyar lira civarında bağış toplandı. Ayrıca koronavirüsle mücadelede sağlık alanında da destekler artarak devam ediyor.

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    Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamlayarak, hastanelere teslim etmeye başladı.

    Çalık Holding açıklamasına göre, holding bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile önemli deneyime sahip olan Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği Kovid-19’u yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. Cihazları 12 Nisan itibarıyla hastanelere teslim etmeye başlayan Gap İnşaat, ilk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacak.

    Siperlik üretimi

    İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ise, sağlık çalışanlarına yönelik desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde TİM adına 100 bin litre dezenfektan teslimatı yapan İKMİB, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliği ile 110 bin sağlık siperi üretmeye başlayan İKMİB, ilk aşamada 20 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

     

    Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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