Dev çekilişin sonuçları belli oldu
Çılgın Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmadığından 50 milyon 807 bin 207 TL büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
5+1 bilen yok
5 bilen çıkmadı
4 bilen 124 kişi, 4 bin 225 TL 15 kuruş
3 bilen 5 bin 312 kişi, 123 TL 25 kuruş
2 bilen 81 bin 274 kişi 12 TL 5 kuruş ikramiye kazandı.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da gerçekleşiyor.
Şans Topu
Şans Topu’nda ikramiye devretti
Şans Topu’nun dünkü çekilişinde 5+1 bilen çıkmadığından 498 bin 106 TL bir sonraki çekilişe devretti.
5 bilen 6 kişi, 5 bin 87 TL 60 kuruş
4+1 bilen 68 kişi, 448 TL 90 kuruş
4 bilen 957 kişi, 39 TL 85 kuruş
3+1 bilen bin 746 kişi, 26 TL 20 kuruş
3 bilen 25 bin 756 kişi, 7 TL 10 kuruş
2+1 bilen 15 bin 928 kişi, 10 TL 50 kuruş
1+1 bilen 50 bin 828 kişi, 5 TL 25 kuruş
0+1 bilen 48 bin 417 kişi, 5 TL 50 kuruş ikramiye kazandı.