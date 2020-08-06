Dev çekilişin sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmadığından 50 milyon 807 bin 207 TL büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.











5+1 bilen yok

5 bilen çıkmadı

4 bilen 124 kişi, 4 bin 225 TL 15 kuruş

3 bilen 5 bin 312 kişi, 123 TL 25 kuruş

2 bilen 81 bin 274 kişi 12 TL 5 kuruş ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da gerçekleşiyor.

Şans Topu

Şans Topu’nda ikramiye devretti

Şans Topu’nun dünkü çekilişinde 5+1 bilen çıkmadığından 498 bin 106 TL bir sonraki çekilişe devretti.











5 bilen 6 kişi, 5 bin 87 TL 60 kuruş

4+1 bilen 68 kişi, 448 TL 90 kuruş



4 bilen 957 kişi, 39 TL 85 kuruş



3+1 bilen bin 746 kişi, 26 TL 20 kuruş



3 bilen 25 bin 756 kişi, 7 TL 10 kuruş



2+1 bilen 15 bin 928 kişi, 10 TL 50 kuruş



1+1 bilen 50 bin 828 kişi, 5 TL 25 kuruş



0+1 bilen 48 bin 417 kişi, 5 TL 50 kuruş ikramiye kazandı.