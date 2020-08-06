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    HaberlerEkonomi Haberleri Dev çekilişin sonuçları belli oldu
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    06.08.2020 - 06:59 |

    Dev çekilişin sonuçları belli oldu

    Dev çekilişin sonuçları belli oldu

    Çılgın Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmadığından 50 milyon 807 bin 207 TL büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

    Dev çekilişin sonuçları belli oldu



    5+1 bilen yok

    5 bilen çıkmadı

    4 bilen 124 kişi, 4 bin 225 TL 15 kuruş

    3 bilen 5 bin 312 kişi, 123 TL 25 kuruş

    2 bilen 81 bin 274 kişi 12 TL 5 kuruş ikramiye kazandı.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da gerçekleşiyor.

    Şans Topu

    Şans Topu’nda ikramiye devretti

    Şans Topu’nun dünkü çekilişinde 5+1 bilen çıkmadığından 498 bin 106 TL bir sonraki çekilişe devretti.


    Dev çekilişin sonuçları belli oldu


    5 bilen 6 kişi, 5 bin 87 TL 60 kuruş

    4+1 bilen 68 kişi, 448 TL 90 kuruş

    4 bilen 957 kişi, 39 TL 85 kuruş

    3+1 bilen bin 746 kişi, 26 TL 20 kuruş

    3 bilen 25 bin 756 kişi, 7 TL 10 kuruş

    2+1 bilen 15 bin 928 kişi, 10 TL 50 kuruş

    1+1 bilen 50 bin 828 kişi, 5 TL 25 kuruş

    0+1 bilen 48 bin 417 kişi, 5 TL 50 kuruş ikramiye kazandı.

    Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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