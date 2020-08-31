Dev doğal gaz keşfi kontrata yansıyacak

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfi: Kısa Tarihçe ve Etkileri” adlı rapordan derlenen bilgilere göre, keşfin Türkiye’ye sağlayacağı önemli avantajlar olacak.

Bu avantajların en başında Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretime bağlı olarak gaz ithalatının azalacak olması geliyor. Örneğin üretilecek yıllık 10 milyar metreküplük doğal gaz ülkenin gaz talebinin yüzde 20’sini karşılayabilecek. Keşfin en önemli etkilerinden birinin de doğal gaz alım kontratlarıyla ilgili olacağı belirtilen raporda şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin 2021 itibarıyla uzun dönemli alım kontratlarının bir kısmı sona erecek. Toplam 11.6 milyar metreküplük alım kontratları yeniden görüşülecek. 2026’da daha büyük miktarların buna eklenmesi bekleniyor. Sakarya gaz sahası ve olası gelecek keşifler gelecek yıllarda gerçekleşecek görüşmelerde Türk şirketlerinin elini hem fiyat hem de kontrat şartları hakkında kuvvetlendirecektir.”

Görüşmeler seneye

BOTAŞ’ın 2020 Eylül’de Katar’la 2.1 milyar metreküplük LNG alım anlaşması sona erecek. 2021’de yine BOTAŞ’ın Gazprom’dan Trans Balkan üzerinden aldığı 4 milyar metreküplük anlaşma ve Nijerya’dan 1.3 milyar metreküplük LNG alım sözleşmesi sona erecek.

Avrasya Gaz ve Bosphorus Gaz’ın Rusya ile olan şirket başına 750 milyon metreküp olmak üzere toplam 1.5 milyar metreküplük gaz anlaşmasının 2021’de sona ermesi bekleniyor. Ayrıca Enerco Enerji’nin 2.5 milyar metreküp ve Shell Enerji’nin 250 milyon metreküplük sözleşmeleri de 2021’de sona erecek.

Böylece toplamda 11.6 milyar metreküplük doğal gaz alım anlaşması için görüşmeler 2021’de yeniden yapılacak.