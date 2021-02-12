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12.02.2021 - 07:00 | | Duygu Erdoğan

Dev dönüş

1967’den 2005’e kadar Türkiye turizminde Club Med olarak tanınan Foça Tatil Köyü yeniden ihaleye çıkıyor. Turizmciler, alanın yeniden turizme kazandırılmasını bekliyor

Dev dönüş
Duygu Erdoğan

Türkiye turizmine ‘tatil köyü’ formatını kazandıran ve Club Med olarak bilinen Foça Tatil Köyü, yeniden ihaleye çıkıyor. 49 yıl süreyle ‘işletme hakkı verilmesi’ yöntemiyle özelleştirilecek tatil köyü için son teklif verme tarihi 20 Nisan olarak belirlendi. 1967’de açılan tesis 2005’te kapanmıştı. Turizmciler, ilk günden ciddi taleplerin geldiğini; tatil köyünün çok iyi bir dönüş yapabileceğini ifade ediyor.

Club Med’in 300 dönümlük arazisinde 800 yatak kapasitesi vardı. Mülkiyeti Emekli Sandığı’na ait alan, 2005’te Maliye hazinesine aktarılmıştı. Turizm tesisi için 2006’daki ilk ihale iptal edilirken, 2010’daki ihaleye ise kimse katılmadı. 2018’deki ihale de sonuçlandıktan sonra iptal edildi. 2018’de ihaleyi kazanan firmanın verdiği teklif 44 milyon liranın üzerindeydi.

İlk günden 2 teklif

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanıyla iki büyük yatırımcının ciddi ilgilerini ilettiklerini belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bölgenin denize sıfır konumu ve eşsiz doğasııyla turistlerin büyük ilgisini çekeceğini söyledi. Önceki ihalelerin ‘yılan hikayesine’ döndüğünü kaydeden İşler, bu ihalenin bölgenin yeniden dünya turizmine kazandırılması için büyük bir adım olacağını dile getirdi.

İşler, “Hak etmediği şekilde bunca yıl atıl kalan Foça Tatil Köyü’nün, çok iyi bir dönüş yaparak turizme kazandırılacağına inanıyoruz” dedi.

Dev dönüş


‘Rezidans olmasın’

İşler, turizmcilerin ihaleden beklentilerin şöyle dile getirdi:

“Buranın resmi kurumlara bırakılması doğru olmaz. Bu bölge, Türkiye’nin tanıtımı ve turizm geliri için çok önemli. O yüzden inşaat sektörünün rantına da kurban gitsin istemiyoruz. Dışı turistik tesis gibi gösterilip içeride yazlık ev gibi kullanımını istemiyoruz. Türkiye turizmine, istihdama, Foça esnafına, turizme, destek verecek bir işletme olmasını istiyoruz.”

‘Turizme yatırım yapan kazanır’

Projenin kiralanmasının ardından mevcut binalarının yenilenerek hizmete girebileceğini belirten Mehmet İşler, yeni proje yapımı olmayacağını anlattı. Koronavirüs pandemisinin dünyada özellikle turizm sektörüne önemli kan kaybettirdiğini vurgulayan İşler, krizin ardından Türkiye turizminin dünya çapında en çok büyüyen destinasyon olmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü dile getirdi. İşler, “Türkiye, turizmde atak yapmaya hep devam etti ve edecek. Dünyada tüm yatırımcılar da bunu çok iyi biliyor. Kriz zamanında doğru yöneten, yatırıma devam eden krizden sonra da karlı çıkıyor. Türkiye turizmine yatırım yapan kazanır” dedi.

Peşin ya da vadeli ödenebilecek

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile sonuçlandırılacak. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek ve ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 30’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 15 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak.

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