Dev kampanya Evora markasıyla İzmir’de

Emlak Konut GYO güvencesi ile gayrimenkul sektörünün önde gelen iki güçlü markası Teknik Yapı ve Halk GYO kalitesiyle sunulan Evora İzmir projesi, Emlak Konut GYO’nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası ile büyük fırsatlar sunuyor. İzmir’in kalbi Alsancak’ta ev sahibi olmak isteyenler için tüm şartların yer aldığı projede, avantajlar arka arkaya sıralanıyor. Buna göre, kampanya kapsamında Evora İzmir’de daire almak isteyenler, satış ofisinin kapısından yüzde 10 indirim ile giriş yapıyor. Dairesini seçenler, yüzde 5 peşinat ödemesi ardından taksit ödemelerine üçüncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemeleri ise

180 aya varan vade ve cazip vade oranlarıyla sunulacak. Peşinatın yüzde 15’lik kısmı ise 24.’üncü ayda ara ödeme olarak yapılacak.

‘Yeni normale uygun’

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım Evora İzmir’in Alsancak’ı doya doya yaşamayı vaat ettiğini söyledi. Kampanya ile hem yaşam, hem da yatırım fırsatı sunulduğuna dikkat çeken Durbakayım, “Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir’de de kendini gösterecek. Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin yüzde 40’ı civarında olacak. Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan Evora İzmir’de huzurlu yaşam alanları, yoğun iş temposunun yaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı. Bu kapsamda giriş çıkışları tamamen bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin hemen yanı başında yer alacak” açıklamasıyla Evora

İzmir’in yeni normale uygun bir proje olduğunun altını çizdi.

‘Değer katacak’

Türkiye’nin Kovid-19 sürecindeki sağlık ve ekonomi yönetimiyle dünyaya örnek olduğunu belirten Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin, normalleşme sürecinin de tüm tedbirlerle yürütüldüğünü hatırlattı. Bekin, “İzmir’e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşam merkezi olacak

Evora İzmir; şehrin kalbindeki konumuyla ayrıcalıklı kültür sanat merkezi ile açık alışveriş alanları, iş merkezleri ve hemen yanı başındaki lüks oteliyle Alsancak’ın yeni yaşam merkezi olacak. Lokasyon olarak Alsancak Limanı arkasında, Alsancak İstasyonu, Yeni Alsancak Stat’ı, İzban ve tramvay hattının yanında bulunan proje, denize 600 metre mesafede, tüm ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor.

Projede neler var?

- Evora İzmir projesi, 47 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor.

- Karma bir konseptteki projenin odağında ‘aile’ler var.

- Projede 121 odalı otel, 500 kişilik tiyatro ve performans salonu bulunuyor.

- 485 kişilik çok amaçlı konferans salonu yanı sıra sanat galerisi de yer alıyor.

- 1.407 adet kapalı otopark da hizmet verecek.

- Tüm ünitelerle birlikte toplam 1063 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

- Evora İzmir’de 18 bin 800 metrekare büyüklüğünde yeşil alan hayata geçiriliyor.

- Yeşil alan, 3 ayrı noktadan proje ile iç içe geçiyor.

- Çocuklar için oyun alanları, spor alanları ve yürüyüş parkurları, açık havuz donatıları var.

- Projede, 510 adet 1+1, 174 adet 2+1, 250 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 14 adet 5+1 konut ve home ofis var.