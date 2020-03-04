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    04.03.2020 - 21:03 | | AA

    Dev şirketten şok açıklama! 1,2 milyon araçta sıkıntı var...

    Japon otomobil üreticisi Toyota şirketi, potansiyel yakıt pompası arızası nedeniyle ABD'de toplam 1,2 milyon aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

    Dev şirketten şok açıklama! 1,2 milyon araçta sıkıntı var...

     

    Toyota'dan yapılan açıklamada, araçların potansiyel yakıt pompası arızasının tamir edilmesi için geri çağırıldığı belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu arızanın araçların durmasına yol açabileceği vurgulanırken daha önce çağrılan araçlarla birlikte bu sayının 1,8 milyona ulaşacağı kaydedildi.

    Bu kapsamda, Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus modeli araçlarla birlikte, kamyon, cip, hafif ticari araçlar ve otomobillerin geri çağrılacağı vurgulandı.

    Araç sahiplerine mayıs ayı başında bilgilendirme yapılacağı ifade edilen açıklamada, ABD'de toplam 1,2 milyon aracın yakıt pompası değiştirileceği duyuruldu.

    Toyota, ocak ayında aynı problemden yaklaşık 700 bin aracını geri çağırmıştı.

    Geri çağırma işlemi, 2018 ve 2019 model Toyota Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Sequoia, Tacoma ve Tundra ile 2018 ve 2019 model Lexus ES 350, GS 350, IS 300, IS 350, LC 500, LC 500h, LS 500, LS 500h, RC 300, RC 350, RX 350L gibi araçları kapsıyor.

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