Devlerin gözü işte bu vadide

Türkiye’nin Otomobili’nin Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi’nde yer alması, dünyaca ünlü otomotiv devlerinin dikkatinden kaçmadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca (TOGG) 2019 sonu tanıtımı yapılan, temmuzda Bursa - Gemlik’te fabrikasının temeli atılan yerli ve milli otomobil, merkezinin bulunduğu Bilişim Vadisi’ni hareketlendirdi.

Cazibe merkezi

TOGG’un paydaşlarından olan veya üretim sürecinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi’ne gelerek ofis açıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelini 2022’nin son çeyreğinde banttan indirmeyi hedeflediklerini belirterek “Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobiliteyi hayata geçirerek ülkemizdeki tedarik sanayisinin dönüşmesine katkı sağlayacağız” dedi. Türkiye’nin Otomobili’nin teknoloji üssünün Bilişim Vadisi’nde olduğunu hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

“Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralıktan bu yana vadiye olan firma başvuruları yüzde 50 arttı. Yerleşik firma sayısı 79’dan 112’ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı.”

100 milyon TL’lik yeni fon kuruluyor

Bakan Varank, Bilişim Vadisi’ni, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, “Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu. Uluslararası bir mühendislik firması olan EDAG, araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri sunuyor. Şirket, dünyanın önde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaşık 60 ofisten oluşan küresel bir ağa sahip. Küresel otomotiv sektörünün önemli aktörlerinden FEV de motor, aktarma organları ve araç mühendisliği üzerine çalışmalar yürütüyor. Tasarım, simülasyon, yazılım, kalibrasyon, elektrikli ve akıllı araç sistemleri ile eğitim alanında ileri mühendislik hizmetleri veriyor.