Devlet ‘Önce istihdam’ dedi

Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, vergi politikalarında da değişikliklere yol açtı. Devlet, salgından olumsuz etkilenen işletmeleri ve dolayısıyla bu işletmelerin istihdamını korumak adına çeşitli destekler verdi. Bu desteklerin bir kısmı hibe şeklinde, önemli bir kısmı da devletin vergi, sosyal güvenlik primi gibi alacaklarını tahsilde ertelemelere gitmek yoluyla oldu. Bu desteklerden yararlanacak işletmelerin uyması gereken en önemli koşul ise çalışanlarını işten çıkarmamaktı.

Sistem Global Danışmanlık Kıdemli Denetçisi Murat Sercan Karslıoğlu, Kovid-19 kapsamında sağlanan devlet desteklerini, vergi mükellefleri açısından değerlendirdi. Farklı sektörlerden birçok işletmeyi ve bununla birlikte işçileri ilgilendiren bazı tedbirlerin 2021’de de devam edeceğini belirten Murat Sercan Karslıoğlu, vergi mükelleflerinin faydalanabileceği imkanları Milliyet okurları için kaleme aldı.

KGF destekleri

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle işletmeler için iki yeni kredi mekanizması hayata geçiriliyor. Çek ödemesi için 10 milyon liraya kadar, işletme sermayesi için ise 25 milyon liraya kadar kredi verilecek. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmıştı.

Esnaf, sanatkar ve tüccara hibe

Koronavirüs salgını sebebi ile alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. 2020 yılının son günlerinde alnına karar ile koronavirüs salgını sebebi ile işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere hibe desteği sağlanacağı açıklandı.

Hem nakdi hem de kira desteği olarak belirlenen bu hibe paketi için gerekli şartların sağlanması durumunda her iki destekten de aynı anda faydalanılabilecek. Hibe desteği 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 TL, işyeri kira olanlara 3 ay ödenmek sureti ile büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL olarak belirlendi.

Ayrıca destek kapsamına

giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece bir kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla işyeri bulunması halinde ise sadece bir işyeri için kira desteği sağlanacak. İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması

durumunda işyeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Başvuru süreci tamamlanan destek paketine ilişkin ödemelerin kısa süre sonra başlaması bekleniyor.

MAL VE HİZMETLERDE KDV ORANI

Birçok sektörü yakından ilgilendiren KDV oranlarındaki değişiklik hayatımıza 2020 yılının üçüncü çeyreğinde girmişti. Bununla birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzer bazı mal ve hizmetlerin tesliminde uygulanacak KDV oranları düşürüldü ve düşürülen KDV oranlarının geçerlilik süresi alınan karar ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Süre uzatımına tabi olan ve KDV oranı yüzde 8’e düşürülen mal ve hizmetlerin bazıları şöyle:

İşyeri kiralama hizmeti,

Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Bilgisayar, iletişim araç ve gereçleri, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

Dışarıda yeme içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç),

Yolcu taşımacılığı hizmetleri.

Süre uzatımına tabi olan ve KDV oranı yüzde 1 olarak belirlenen mal ve hizmetler:

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri,

Eğitim, öğretim hizmetleri.

Yapılandırma için başvuru süresi uzatıldı

Yine pandemi sürecinde hayatımıza dahil olan ve birçok kişiyi yakından ilgilendiren 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak açıklanmıştı.

Kamu alacaklarını yapılandırmayı öngören düzenlemede ilk taksitler vergi ödemeleri için 31 Ocak 2021, SGK ödemeleri için 28 Şubat 2021 tarihi olarak belirlenmişti. Yapılan yeni düzenleme ile yapılandırma için yapılacak başvurular 01 Şubat 2021 tarihine, vergiler için ilk taksit ödenmesi 01 Mart 2021, SGK ilk taksit ödemesi ise 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı.

2021’de devam edecek Kovid-19 destekleri

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

2020 yılı içerisinde açıklanan tedbir paketleri içerisinde yer alan ve 17 Ocak 2021 tarihinde sona erecek olan, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenleme 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süre ile 17 Mart 2021 tarihine uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Belirli periyotlarda uzayarak 2020 yılının sonuna kadar devam eden kısa çalışma ödeneği desteği başvuru süresi 2020 yılının son günlerinde alınan karar ile 31 Ocak 2021 tarihine, kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 tarihinde kadar uzatıldı. Ayrıca kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.

KİRADAKİ KDV VE STOPAJ

2020 yılının üçüncü çeyreği içerisinde alınan karar ile kira ödemelerindeki stopaj oranı 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirilmişti. Yine 2020 yılının son günlerinde açıklanan Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak yüzde 10’luk stopaj kesinti süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bununla birlikte işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.

KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri

KOSGEB tarafından finansal destek sağlanacak işletmeleri tanımlayan düzenlemeden ‘sanayi’ ibaresinin kaldırıldı ve bu şekilde destek kapsamı genişletildi. KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin işletme başına olan üst limitinin her bir destek programı kapsamında 300 bin TL’den 3 milyon TL’ye çıkarıldı ve kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya uzatıldı.

Kar dağıtımı yasağı kalktı

Salgın sürecinde işletmelerin finansal yapısını güçlü tutmak amacıyla kar dağıtımı sınırlandırılmıştı. Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) eklenen bir geçici maddeyle sermaye şirketlerine 30 Eylül tarihine kadar, 2019 yılı kârının sadece yüzde 25’lik kısmının dağıtılmasına izin verilmiş, kalan yüzde 75’lik kısım ile geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtılması ise yasaklanmıştı. Ayrıca genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi de bu süre içinde engellenmişti. Cumhurbaşkanı 3 aylık uzatma yetkisini kullanmış ve yasağı bu yılın sonuna kadar uzatmıştı. Yani yasak 2020 yılını kapsadı.

Yarın: Satış var, tahsilat yok, mükellef reform bekliyor