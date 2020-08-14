Dijital dönüşümde işbirliğine gittiler

İş birliği çerçevesinde Tofaş, Bursa’daki yıllık 450 bin araç üretim kapasitesi olan, 350 bin mekrekaresi kapalı olmak üzere 1 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikasında Vodafone Business’ın insanları ve nesneleri Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisiyle birbirine bağlayacak. Tofaş şu anda kullandığı kablosuz ve sabit network bağlantılarını Özelleştirilmiş Mobil Şebeke ile değiştirecek.

Geleceğe hazırlık

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G’nin gelecekte pek çok teknolojinin altyapısını oluşturacağını, işletmeleri bu geleceğe hazırlamak için çözüm sunduklarını vurguladı. Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, “Gelişen teknolojilerle, hayatın her alanında olduğu gibi üretim sahasında da akıllı ekipmanlar ve cihazların kullanımını her geçen gün artıyor. İhtiyaç duyulan network bağlantı adetleri çözümlerin en hızlı şekilde devreye girmesinde önem arz ediyor” diye konuştu.