Dijital dönüşümde işbirliğine gittiler
Vodafone, Endüstri 4.0 yolunda işletmelere destek olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Endüstri 4.0’da önemli bir kilometre taşı olan 5G’ye hazırlık için işletmelerin teknolojilerini yenilikçi hale getirmelerini sağlayan Vodafone Business, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisiyle otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş’la örnek bir iş birliğine imza atacak. Tofaş, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke sayesinde üretim ve kritik hizmetleri lokal şebeke aracılığıyla güvenli, hızlı, düşük gecikmeli ve kesintisiz şekilde sürdürebilecek denildi.
İş birliği çerçevesinde Tofaş, Bursa’daki yıllık 450 bin araç üretim kapasitesi olan, 350 bin mekrekaresi kapalı olmak üzere 1 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikasında Vodafone Business’ın insanları ve nesneleri Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisiyle birbirine bağlayacak. Tofaş şu anda kullandığı kablosuz ve sabit network bağlantılarını Özelleştirilmiş Mobil Şebeke ile değiştirecek.
Geleceğe hazırlık
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G’nin gelecekte pek çok teknolojinin altyapısını oluşturacağını, işletmeleri bu geleceğe hazırlamak için çözüm sunduklarını vurguladı. Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, “Gelişen teknolojilerle, hayatın her alanında olduğu gibi üretim sahasında da akıllı ekipmanlar ve cihazların kullanımını her geçen gün artıyor. İhtiyaç duyulan network bağlantı adetleri çözümlerin en hızlı şekilde devreye girmesinde önem arz ediyor” diye konuştu.