Dijital güvenlikle hem aile, hem KOBİ korunacak

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, teknolojinin ve dijitalleşmenin damgasını vurduğu yeni dünyada toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek ve topluma katkı yapmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gülen, içinde dijital dünyada kişilerin ve şirketlerin karşılaşabileceği risklerden bu risklere karşı korunma yollarına, çocukların internet ortamında ne kadar güvende olduğundan e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğine kadar oldukça geniş yelpazede içeriklerin yer alacağı Dijital Güvenlik Platformu projesinin Aksigorta’nın sürdürülebilirlik anlayışından yola çıkılarak hayata geçirildiğini kaydetti.

Siber saldırı bilinci

Türkiye’de dijital güvenlik konusunda farkındalığın oldukça düşük olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran ise, “Dijital Güvenlik Platformu ile herkesin kaliteli bir dijital güvenlik eğitimine katılabilmesi için eşit fırsat yaratmak, siber saldırılar konusunda iş dünyasının bilinçlendirilmesiyle ekonomik büyümeye katkı sağlamak, gelişen bilişim teknolojilerine hem aile hem KOBİ tarafında katkı sağlayacak bir platform yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ücretsiz özel eğitim de var

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi BÜSİBEM’in iş birliği ile ortaya zengin bir eğitim içeriğinin çıktığını anlatan Tezbaşaran, “www.dijitalguvenlikplatformu.aksigorta.com.tr adresi üzerinden erişilebilecek olan platformun, dijital güvenlik ve siber saldırılar konusunda önemli bir referans ve bilgi kaynağı olacağına inanıyorum. Platformun çok önemli bir fonksiyonu da eğitimdir. İş yerlerinde ve ailelere özel farklılaşan ve hedef kitle ihtiyaçlarına yönelik ücretsiz eğitimler planladık” dedi.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz de, dijital güvenlik konusunun global düzeyde sigorta sektörünün önemli bir iş alanı haline geldiğini kaydetti.