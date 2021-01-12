Dijital kredide faiz sıfıra indi!

BaroKart ile avukatların hem iş hem sosyal hayatında büyük kolaylıklar sağlandığını, tek bir kart üzerinden birçok işlem ve ödemenin yapılabildiğini söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Kimlik yerine geçebilen BaroKart, avukatların birçok harcama ve ödemelerinde kullandığı, aynı zamanda adliyelere girişlerde bir güvenlik kartı fonksiyonu olan çok işlevli bir kart haline gelmiş durumda. BaroKart’ın bu çoklu işlemlere ek olarak, UYAP ödemelerindeki ihtiyacını mobil imza ve e-imza ile kolay ve hızlı bir şekilde sağlamasını çok önemsiyoruz. Yüzde sıfır faiz kampanyası ile çok daha fazla avukatımızın bu hizmetten faydalanmalarını temenni ediyoruz.”