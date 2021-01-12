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12.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Dijital kredide faiz sıfıra indi!

ParamKredi ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğiyle Türkiye’nin ilk dijital kredisi olarak hayata geçirilen UYAP Destek Kredisi’nde yeni yılda faizler sıfıra çekilirken, dosya masrafı da alınmıyor. Ocak ayında geçerli olacak kampanya ile UYAP harç ve masraf ödemelerinde kullanılacak finansmanda, bir ay vadede faizsiz kredi imkânı BaroKart ile avukatların hizmetine sunuluyor.

Dijital kredide faiz sıfıra indi!

 

BaroKart ile avukatların hem iş hem sosyal hayatında büyük kolaylıklar sağlandığını, tek bir kart üzerinden birçok işlem ve ödemenin yapılabildiğini söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Kimlik yerine geçebilen BaroKart, avukatların birçok harcama ve ödemelerinde kullandığı, aynı zamanda adliyelere girişlerde bir güvenlik kartı fonksiyonu olan çok işlevli bir kart haline gelmiş durumda. BaroKart’ın bu çoklu işlemlere ek olarak, UYAP ödemelerindeki ihtiyacını mobil imza ve e-imza ile kolay ve hızlı bir şekilde sağlamasını çok önemsiyoruz. Yüzde sıfır faiz kampanyası ile çok daha fazla avukatımızın bu hizmetten faydalanmalarını temenni ediyoruz.”

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