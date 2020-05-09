Dijital sağlıkta yeni iş birliği

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, “OYAK ile Dijital Sağlık Platformu kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz için çok mutluyum. Hizmetten yararlanmak isteyen kişiler telefon, web sitesi veya uygulama üzerinden kolayca randevu alabiliyor ve seçtikleri doktorlarımızla görüşebiliyor. Ayrıca, yeni anne olmuş kişiler Yenidoğan Bakım Hizmetimiz ile akıllarına takılan soruları veya yaşadıkları problemleri hızlıca çözüme kavuşturabiliyor. Hizmetimizi Medipol Hastanesi’nin çok kıymetli uzman hekim ve danışmanları ile profesyonel bir şekilde sağlıyoruz” dedi.