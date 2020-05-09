09.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Dijital sağlıkta yeni iş birliği
Dijital asistans hizmet sağlayıcı Tur Assist, OYAK ve grup şirketlerinin çalışanları ile ailelerine, online olarak tıbbi danışmanlık, psikolog, diyetisyen ve yenidoğan bakım hizmeti vermeye başladı.
Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, “OYAK ile Dijital Sağlık Platformu kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz için çok mutluyum. Hizmetten yararlanmak isteyen kişiler telefon, web sitesi veya uygulama üzerinden kolayca randevu alabiliyor ve seçtikleri doktorlarımızla görüşebiliyor. Ayrıca, yeni anne olmuş kişiler Yenidoğan Bakım Hizmetimiz ile akıllarına takılan soruları veya yaşadıkları problemleri hızlıca çözüme kavuşturabiliyor. Hizmetimizi Medipol Hastanesi’nin çok kıymetli uzman hekim ve danışmanları ile profesyonel bir şekilde sağlıyoruz” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.