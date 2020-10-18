Dijital üretim için araştırma laboratuvarı

SINUMERIK Edge Platformu, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), dijital teknolojiler ve bulut teknolojilerinin bir kombinasyonu olan ve dijital üretim desteği ile üretim optimizasyonunu kolaylaştıran uygulamalar geliştirilmesi için makine endüstrisi odaklı bir platform sunacak.

Siemens’in 250 bin euro tutarındaki yatırımıyla hayata geçen araştırma laboratuvarı, bu konularda çalışmak isteyen tüm araştırmacılara ve firmalara SINUMERIK Edge Platformu ve yüksek devirli ileri üretim imkanına sahip CNC tezgâhı üzerinde uygulama geliştirme imkânı sağlayacak. Siemens Türkiye, laboratuvarda faaliyet gösterecek araştırmacılara ve firmalara Siemens Kartal Ar-Ge Merkezi’nin de bilgi birikimiyle teknik destek, danışmanlık ve eğitim desteği sağlayacak.