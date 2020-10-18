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    18.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dijital üretim için araştırma laboratuvarı

    Siemens Türkiye ve Koç Üniversitesi dijital üretim ve optimizasyon için sektörde yeni bir iş birliğine gitti. Siemens, Koç Üniversitesi’nin Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı’nı kurarak, dijital üretimde ileri veri analizi ile yeni uygulamalar geliştirilmesine imkân veren SINUMERIK Edge Platformu’nu araştırmacıların ve makine sektörünün kullanımına sundu.

    Dijital üretim için araştırma laboratuvarı

    SINUMERIK Edge Platformu, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), dijital teknolojiler ve bulut teknolojilerinin bir kombinasyonu olan ve dijital üretim desteği ile üretim optimizasyonunu kolaylaştıran uygulamalar geliştirilmesi için makine endüstrisi odaklı bir platform sunacak.

    Siemens’in 250 bin euro tutarındaki yatırımıyla hayata geçen araştırma laboratuvarı, bu konularda çalışmak isteyen tüm araştırmacılara ve firmalara SINUMERIK Edge Platformu ve yüksek devirli ileri üretim imkanına sahip CNC tezgâhı üzerinde uygulama geliştirme imkânı sağlayacak. Siemens Türkiye, laboratuvarda faaliyet gösterecek araştırmacılara ve firmalara Siemens Kartal Ar-Ge Merkezi’nin de bilgi birikimiyle teknik destek, danışmanlık ve eğitim desteği sağlayacak.

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