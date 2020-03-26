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    HaberlerEkonomi Haberleri Dijitalden çalışmayı başaran güçlenecek
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    26.03.2020 - 07:00 |

    Dijitalden çalışmayı başaran güçlenecek

    2020 yılının ilk aylarında dünya gündemine oturan yeni tip koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Dijitalden çalışmayı başaran güçlenecek

    Ülkemizde ilk vakanın 10 Mart’ta tarihinde duyurulurken Dünya Sağlık Örgütü ise 11 Mart’ta Covid-19’u pandemi olarak ilan etti. Her sektöre olduğu gibi sigorta sektöründe de büyük etki gösteren salgının yayılma alanını kısıtlamak için kurumlar çalışma hayatını evlerden devam ettirmeye başladı. Bu süreçte dijital uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini önemle belirtti. Doğa Sigorta olarak salgına önlem almak için tüm şirket çalışanlarının ev ortamında iş süreçlerine devam etmesinin önemini aktaran Kırmızı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini de söyledi. “Çalışma arkadaşlarımız şirketimizin tüm teknolojik donanımı ile çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sürdürüyor. Sadece sigorta sektörü değil tehlike altında olan tüm sektör ve meslek grupları çalışmalarına plan ve program dahilinde devam etmeli” diyen Kırmızı, bu zorunlu dijital entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların şirket veya kurumların dijital stratejilerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

    Uzaktan eğitim

    Doğa Sigorta CEO’luğun yanı sıra İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olan Nihat Kırmızı salgının süregeldiği bu riskli günlerde sigorta sektöründe olduğu gibi eğitim öğretim hayatında da önlemlerin alınmasına dikkat çekti. Kırmızı yaşanan süreci şöyle aktardı:
    “Üniversitemiz, Koronavirüs salgınına karşı ara verilen yükseköğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibarıyla almaya başladı. Eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli alt yapıyı oluşturdu. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibarıyla online eğitime davet ettik.”

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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