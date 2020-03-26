Dijitalden çalışmayı başaran güçlenecek

Ülkemizde ilk vakanın 10 Mart’ta tarihinde duyurulurken Dünya Sağlık Örgütü ise 11 Mart’ta Covid-19’u pandemi olarak ilan etti. Her sektöre olduğu gibi sigorta sektöründe de büyük etki gösteren salgının yayılma alanını kısıtlamak için kurumlar çalışma hayatını evlerden devam ettirmeye başladı. Bu süreçte dijital uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini önemle belirtti. Doğa Sigorta olarak salgına önlem almak için tüm şirket çalışanlarının ev ortamında iş süreçlerine devam etmesinin önemini aktaran Kırmızı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini de söyledi. “Çalışma arkadaşlarımız şirketimizin tüm teknolojik donanımı ile çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sürdürüyor. Sadece sigorta sektörü değil tehlike altında olan tüm sektör ve meslek grupları çalışmalarına plan ve program dahilinde devam etmeli” diyen Kırmızı, bu zorunlu dijital entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların şirket veya kurumların dijital stratejilerinde belirleyici olacağını dile getirdi.



Uzaktan eğitim



Doğa Sigorta CEO’luğun yanı sıra İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olan Nihat Kırmızı salgının süregeldiği bu riskli günlerde sigorta sektöründe olduğu gibi eğitim öğretim hayatında da önlemlerin alınmasına dikkat çekti. Kırmızı yaşanan süreci şöyle aktardı:

“Üniversitemiz, Koronavirüs salgınına karşı ara verilen yükseköğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibarıyla almaya başladı. Eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli alt yapıyı oluşturdu. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibarıyla online eğitime davet ettik.”