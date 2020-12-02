Dijitalleşen şirket rekabette öne geçti

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), Özgencil Grup ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğiyle çevrim içi gerçekleştirilen 4. Ege Ekonomik Forum kapsamında ‘Dijitalleşme ile Bütünsel Dönüşüm’ oturumunun açılış konuşmasını yapan Özgener, dünyada dijitalleşmenin hiç durmadan evrilen, evrildikçe büyüyen, büyüdükçe hayatın her alanına yayılan bir olgu olduğunu kaydetti.

Teşvik ve destekler artıyor

Dijitalleşmeyi reddeden her toplum ve insanın çağdışı kalacağına ifade eden Özgener, “Tüm işletmeler açısından beklenmedik bir dönem olduğunu kabul etmekle birlikte bugün bazı şirketlerin diğerlerine göre daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Dijital platform tabanlı iş modellerini başarıyla uygulayan, dijitalleşmeyi benimsemiş şirketler önde giderken, henüz yolun başında olan ya da yeterli hazırlığı bulunmayan şirketler ise dezavantajlı konumda kaldı. Pandemi, dijital hazırlığın önemini bir kez daha gösterdi ve hızlandırıcı bir etki ortaya çıkardı” diye konuştu.

Hükümetler tarafından dijitalleşmeye yönelik verilen teşvik ve destek mekanizmalarının her geçen gün genişlediğine işaret eden Özgener, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kamu kurumların da birçok destek mekanizması sunduğunu aktardı.

Maksimum fayda formülü

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, veriye odaklanan firmaların öne çıkacağı bir dönemin yaşandığını kaydederek, “Üretim sistemlerini buna göre ayarlamak gerekiyor. Minimum kaynakla maksimum fayda sağlamak önemli” dedi.

Fütüristler Derneği Başkanı Mustafa Aykut, “Dijitalleşme süreçlerinde olamazsak, yazılım endüstrisinde daha ileri gidebilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koymazsak sınıfta kalacağız” diye konuştu.

Oturumda söz alan Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav da dijitalleşme çalışmalarını anlattı.

150 bin bakkal dijitalleşti

Oturumda 150 bin bakkalı dijitalleştirdiklerini söyleyen Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, “Türkiye’de faaliyet gösteren 150 bin bakkalımız ile ticari faaliyetlerimizin yüzde 90’ı dijital platformlarımız üzerinden gerçekleşiyor. Her gün yaklaşık 50 bin bakkalımız dijital platformumuz üzerinden ticaretini gerçekleştiriyor” dedi.