Dijitalleşme atağına kalktı

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, pandemi döneminde değişen koşullara hızlı adaptasyon sağlayarak, teknolojik altyapıları, dijital araçları ve çözüm odaklı kurum kültürüyle müşterilerine değer yaratmak için çalıştıklarını söyledi.



Online parça satışı



Pandemi öncesinde başlattıkları dijitalleşme çalışmalarının bu dönemde işlerini kolaylaştırdığını belirten Günaydın, “Bu dönemde Parts.Cat.Com (PCC) online altyapısından ciddi anlamda faydalandık. Müşterilerimiz ihtiyaçları olan yedek parça ve komponentleri bu mecra üzerinden satın alabildi ve ihtiyaçlarının tamamını karşılayabildiler. Tüm ülkelerimizde mart ayı sonu itibariyle 42 olan PCC’deki hesap sayısı mayıs sonu itibarıyla 349’a yükseldi. Türkiye inşaat endüstrisi özelinde mart ayında PCC kanalıyla alınan siparişlerin toplam ciroya oranı yüzde 0.3 iken mayıs sonu itibariyle bu oran yüzde 14’e çıktı” dedi.

Günaydın, dijitali hem müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkartacak bir araç hem de operasyonel verimliliği artıracak bir güç olarak gördüklerini ve bu alana çok ciddi yatırım yaptıklarını kaydederek, “Bu yatırım sürecinde şirket olarak geliştirdiğimiz bütün teknoloji ve uygulamaları kendi bünyemizde tamamı Türk mühendislerimiz ve Ar-Ge uzmanlarımızla geliştiriyoruz. Bundan sadece şirketimiz değil ülkemiz adına da gurur duyuyoruz. Mart ayından bugüne yaşadığımız pandemi döneminde gördük ki 2017’de başladığımız bu yolculukla ulaştığımız nokta bizi, paydaşlarının her koşulda çözüm ortağı olmayı sürdürebilir bir konuma ulaştırdı” diye konuştu.