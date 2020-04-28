Dış ticaret ‘sağlıklı şoförle’ hızlanacak

Pekcan, Kovid19 ile mücadelede gelinen aşama dikkate alınarak, ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin çalışabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde adım atıldığını bildirdi. Pekcan, sağlıklı şoförlerin 14 günlük karantina süresini beklemeden çalışmaya devam edeceğini, ancak İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışların hariç olduğunu söyledi.

İlaç ve gıdaya öncelik

Pekcan, şunları kaydetti: “Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye’ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülkeye girişlerine izin verilmiştir. Ülkemize giriş yapan araçlar yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak.”

Pekcan, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araç ve şoförlerin girişlerine öncelik verileceğini vurguladı.