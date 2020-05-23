Doğa için hareket vakti!

Dünya çapında tasarımlara imza atan Modacı Dilek Hanif, Kovid-19 ile insanlığın, doğadan aldığını doğaya geri vermenin önemini zor bir mücadele ile yeniden anladığını söyledi. Bu sürecin, her alanda önemli değişimleri de peşinden getirdiğini kaydeden Hanif, “Daha çok kuralımız olacak, onlara uymamız gerekecek. Ancak tüm bunlar bize birbirimizin değerini, doğanın kıymetini, üretmenin ve çalışmanın önemini daha iyi gösterecek” dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde ‘kendi tasarım dünyasında’ önemli bir değişikliğe gittiğini anlatan Dilek Hanif, şöyle devam etti:

“Çok tesadüfi bir şey oldu. Şöyle ki, tekstilde ağırlıklı olarak Türkiye’de üretilen tamamen doğal ürünler ile üretim sistemlerini kullanarak çalışmaya karar vermiştim. Bunlar, yapılırken ve kullanılırken doğayı kirletmeyen, Türkiye’nin çeşitli noktalarında yok olmaya yüz tutmuş ürünler ve yöntemler. El tezgahlarında dokunan kumaşlar, el işlemeleri, el sanatları gibi. Çünkü Türkiye’nin bu anlamda çok önemli değerleri var. Ve bu kararım, böyle bir döneme denk geldi. Şu anda da asıl ihtiyacımız olan yöntem de aslında bu. Artık doğayı korumanın vakti geldi, geçmesin.”

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” aslında klişe gibi duruyor olabilir fakat moda dünyasında yeni normalin çok farklı olacağı kesin.

‘Online’ı büyütüyor

Sade, zarif ve elegan tasarımlarıyla dikkatleri her zaman üzerine çeken Dilek Hanif, bugüne kadar online kanalları olsa da, ağırlıklı olarak işlemlerinin direkt mağazadan ve ihracata yönelik yapıldığını anlattı. Hanif, “Ama gelinen noktada online üzerinden İstanbul ve dışından yoğun talep almaya başladık. Artık online sistem kanalımız daha güçlü olacak. Couture (kişiye özel tasarım) çalışmalarında ise yeni sezon için online görüşme yapıp, tek bir provayla halledebileceğimiz bir sistem uygulayacağız” dedi.

İhracat gücü

Dilek Hanif markası, kurulduğu 1990 yılından bu yana ‘Haute Couture’ ve ‘Hazır Giyim’ alanında tasarımlar sergiliyor. İstanbul’da lüks modanın merkezi Nişantaşı’nda yer alan showroom’da kişiye özel tasarımları üzerine çalışan Dilek Hanif’in, hazır giyim koleksiyonları ise Fransa, İtalya, Almanya, Dubai başta olmak üzere Avrupa’dan Orta Doğu ve Uzak Doğu’ya dünyanın 24 ayrı noktasında satılıyor. İhracat tarafında sadece fuar iptalleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Hanif, bunun dışında bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Dilek Hanif, “Sanal showroom’dan müşteriye satış yapmak gibi seçenekleri değerlendirdik. Şu anda ihracatımızla ilgili, büyük firmaların hiçbiri siparişleri iptal etmedi. Daha küçük ölçeklilerde az da olsa iptal yaşandı” diye konuştu.

‘Bu günleri bir atlatalım yeni dönem çok iyi olacak’

Tedarikle ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmadığını anlatan Dilek Hanif, yurt dışı kumaş siparişlerinin de yolunda olduğunu dile getirdi. Yılın başında konulan bütçe ve hedeflerle ilgili önemli sapmalar yaşanabileceğini kaydeden Hanif, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu dönemi ayakta kalarak atlatan firmalar için sonrası daha kolay olacak. Bu sıkıntılı zamanları atlattıktan sonrasının çok daha iyi olacağına inanıyorum. Türkiye’nin tekstil konusunda dünyada çok daha önemli bir noktaya geleceğini biliyoruz. Bunu tasarımlar ve katma değerli üretimler de destekliyor. Bizler bayramdan sonra siparişleri yollamaya başlayacağız. Bizden ithal edenlerle ilgili bir sıkıntı da yaşanmadı. En önemli amaçlarımızdan biri ise istihdamımızı, mevcut çalışanlarımızı korumak oldu. Bunun için kararlıyız.”

Bayramdan sonra işler başlıyor

Dilek Hanif, bayramdan sonra atölyelerinde daha normal bir çalışma düzenine başlayacaklarını belirtirken, tüm tedbirlerin de buna göre alındığını söyledi. Hanif, “Atölyemiz çok geniş olduğu için çalışma düzenimiz ister istemez kendiliğinden sosyal mesafeyi koruyor. Mesela 2x2 büyük masalarda iki kişi çalışıyor. Sadece kalabalık alanlarda bazı arkadaşları haftadaki çalışma günlerine göre vardiyaya böldük. Bütün atölye dezenfekte edildi. Atölye giriş çıkışlarda ve showrooma giriş çıkışlarda temizlik düzeni arttı” dedi.