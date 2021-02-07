Doğalgaz Hesaplama Nasıl Yapılır? Merkezi Sistemde Doğalgaz Nasıl Hesaplanır?



Doğalgaz faturasını hesaplamak için ilk bilmeniz gereken o ay ne kadar doğalgaz tüketmiş olduğunuz.



Doğalgaz Hesaplama Nasıl Yapılır?



Doğalgaz faturasını hesaplamak için doğalgaz sayacınıza giderek o ay yaktığınız doğalgaz endeksini ve bir önceki faturanızda yazan son endeksi çıkartmalısınız. Doğalgaz hesaplama için kullandığınız ayda ki doğalgaz hacminden geçen ayın hacmini çıkartıp o ay kullanılan doğalgaz hacmini bulacaksınız.



Sonuç olarak doğalgaz bir gaz olduğu için ve hem sıkılaştırılıp hem de akışkan bir yapıya sahip olduğu için faturalandırmada düzeltme katsayısı adı verilen bir kat sayı ile o ay kullanılan doğalgaz hacmi çarpılır. Çıkan sonuca da düzeltilmiş tüketim ismi verilir.



Düzeltilmiş tüketim daha sonrasında 1 metreküp doğalgazın yakılmasıyla ortaya çıkan enerji miktarı ile çarpılmaktadır. Bütün bu işlemler gerçekleştiğinde ortay çıkan sonuç ile doğalgazı size bağlayan firmanın tüketim başına ücretini bularak faturanızı hesaplayabilirsiniz.



Merkezi Sistemde Doğalgaz Nasıl Hesaplanır?



Merkezi sistemlerde fatura ısıtma toplam kullanılan doğalgazın apartmandaki daire metre karesine bölünmesinden oluşmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile merkezi ısıtma sistemlerine ölçeklendirme getirilmesi ile evde bulunan kaloriferin hangi seviyede ve ne kadar süre yakıldığına göre değişmektedir.



Apartmana aylık gelen tüketim miktarının binanın toplam alanına bölünmesi ile bir sonuç çıkmakta ve çıkan sonuç her dairenin alanı ile çarpılmaktadır. Daire büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değişen fiyatlara apartmanda kullanılan ortak alanların tüketim miktarı da eklenerek bulunmaktadır.