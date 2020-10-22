Doğalgaz keşfi cari açığa kalıcı katkı

Oktay’ın dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’daki bütçe sunumuna göre, 2021’de bütçe giderleri 1 trilyon 346.1 milyar TL, faiz hariç giderler 1 trilyon 166.6 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 101 milyar TL, bütçe açığı 245 milyar TL olarak öngörüldü. Pandemi nedeniyle zayıflayan turizm gelirlerinin; sağlık, gastronomi, festival, kültür ve spor gibi alternatif alanlardaki gelişimle 2023 yılında 35 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Salgına yönelik küresel belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle cari işlemler açığının 2020 yılında 24.4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Sınırlı fazlaya döner

Bütçede, Karadeniz’deki doğalgaz keşfine de dikkat çeken Oktay şunları kaydetti:

“Karadeniz’deki doğalgaz keşfi kaynaklı olarak yeni doğalgaz kontratlarında fiyatların daha rekabetçi yapılması ve 2023’te yerli doğalgazın kullanılmaya başlanacak olması, cari dengemizin uzun vadede kalıcı şekilde iyileşmesine önemli katkı yapacaktır. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranının 2021 ve 2022’de sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 0.7 olarak açık vereceği, program dönemi sonunda ise sınırlı fazlaya döneceği tahmin edilmektedir.”

İçkiden vergi %15 artacak

Bütçe teklifine göre; 2021’de Cumhurbaşkanlığı bütçesi 4 milyar 39 milyon lira, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 146,9 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı 61,4 milyar lira, Sağlık Bakanlığı bütçesi 77,6 milyar lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi 155 milyar TL, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 12.9 milyar lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi 6 milyar lira olacak.

2021’de vergi geliri tahsilatının yüzde 16.4 artarak 1 trilyon 58 milyar liraya çıkması planlanırken, bunun 18.5 milyar lirasını motorlu taşıtlar vergisi, 76.6 milyar lirasını akaryakıt, petrol ürünleri, doğalgaz ürünleri oluşturacak. Son günlerde sahte içki haberleri ile gündeme gelen alkollü içkilerden alınan vergilerin de 2021’de yüzde 15.5 artarak 17.9 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Tütün ürünlerinden alınan verginin yüzde 6.6 artışla 65.5 milyar liraya, dijital hizmetler vergisinin yüzde 58 artışla 1.4 milyar liraya, yeni getirilen vergiler olan konaklama vergisi tahsilatının 1 milyar liraya, değerli konut vergisinin ise, 350 milyon liraya ulaşması bekleniyor.