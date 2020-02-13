Doğaya çıkmanın yolları bu fuarda

Fuarda, raftingten yamaç paraşütüne, dağcılıktan bungee jumping’e, aletli dalıştan doğa yürüyüşüne kadar heyecan içeren pek çok etkinlik ve spordan ürünler bulunuyor.

Kamp ateşi

İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Norveç, Yeni Zelanda ve Avusturya gibi ülkelerin lider olduğu macera turizminde payını arttırmak isteyen Türkiye’nin nehirleri, denizleri ve dağları çok cazip rotalar sunuyor.



‘İçindeki Maceraperesti Ortaya Çıkar’ sloganıyla düzenlenen ve geçen yıl 19 ülkeden 14 bine yakını ziyaretçi ağırlayan fuarda bu yıl kamp ateşi söyleşileri yapılacak. Sunum ve söyleşi, kısa film ve macera dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak organizasyon ile birlikte macera turizmine ve sporlarına hizmet eden tesisler, işletmeler, ürün ve hizmet satanları, kulüpler, seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri ve tüm ilgilileri bir araya gelecek. Özgür Gedikoğlu ve Recep Şen’in çektiği ‘İki Deniz Bir Şehir-Su Altından İstanbul’ belgeselinin gösterimi yapılacak.



Ünlü isimler



Dünya Serbest Dalış Engelli Rekortmeni Ufuk Koçak, Türkiye’nin ilk Kar Leoparı ünlü dağcı Nasuh Mahruki, sualtı fotoğrafçıları Mehmet Çelik, Tolga Taymaz, Murathan Yıldız, Bahattin Memişoğlu, Engin Aygün, serbest dalış sporcusu Memo Arıkök, Emrah Koçer, Asude Oruklu, doğa meraklısı Orkun Olgar ile Volkan Narcı da maceraseverlerle buluşacak.



Keşfetme tutkusunu anlatacak



13 Kasım 1918’de Atatürk’ün üzerinde söylediği, “Geldikleri gibi giderler” sözleriyle bilinen istimbotu suyun altında bulan Milliyet gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş, sualtı keşfi ve motosiklet tutkusunun açtığı dünyayı da fuarda anlatacak.