BİST118.4850.00EURO7.76-0.07USD6.860.09ALTIN393.870.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar bugün ne kadar?
    ABONE OL
    07.07.2020 - 09:59 | | AA

    Dolar bugün ne kadar?

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,8640'tan işlem görüyor.

    Dolar bugün ne kadar?

    Dün 6,8479-6,8684 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6,8605'ten tamamladı.

    Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 7,7620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 8,5775'ten satılıyor.

    Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1307 seviyesinde seyrediyor.

    Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktararak, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

    Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün destek konumunda bulunduğunu belirten analistler 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

    GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN 

    İstanbul’un göbeğinde kadına silahlı saldırı anı kameraya yansıdıSon dakika haberine göre, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir kadının, sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğradığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tarlaya mobese kurdular! Kahvede çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar

    Tarlaya mobese kurdular! Kahvede çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Sultangazi'de göçük altındaki işçi kurtarıldı

    Sultangazi'de göçük altındaki işçi kurtarıldı

    Sıradaki Haber