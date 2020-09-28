Dolar bugün ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklaması beklenen yeni haftaya dolar/TL 7.66 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise haftanın ilk gününe 8.92 civarından giriş yaptı.

YEP ile birlikte ile 2021-2023 dönemine ilişkin makroekonomik göstergeler belirlenmiş olacak. Veriler 2021 yılı bütçesi için de belirleyici olacak.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN