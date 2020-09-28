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    28.09.2020 - 08:25 |

    Dolar bugün ne kadar?

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklaması beklenen yeni haftaya dolar/TL 7.66 seviyesinden başladı.

    Dolar bugün ne kadar?

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklaması beklenen yeni haftaya dolar/TL 7.66 seviyesinden başladı.

    Euro/TL ise haftanın ilk gününe 8.92 civarından giriş yaptı.

    YEP ile birlikte ile 2021-2023 dönemine ilişkin makroekonomik göstergeler belirlenmiş olacak. Veriler 2021 yılı bütçesi için de belirleyici olacak.

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