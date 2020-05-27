Son dakika: Vatandaşın gözü kulağı orada! Dolar düşüyor...

Bu hareketin, bayram tatilinin ardından bugün işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul’a da yansıyabileceği öngörülüyor.

‘Normal’ yükseltti



Japonya’da Kovid-19 nedeniyle uygulamada olan olağanüstü hal, Tokyo ve Hokkaido’da kaldırıldı. Ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü yükselen Nikkei 225 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2.55 artışla 21.271 puandan tamamladı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.8 artışla 2.840 puanda dengelendi. Hong Kong’da da Hang Seng endeksi olumlu haber akışıyla birlikte yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 2.2 değer kazancıyla 23.450 puana çıktı.



BSMV değişti



Öte yandan bayram tatili sırasında para piyasalarıyla ilgili birtakım düzenlemeler de yapıldı. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla finansman bonolarında stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı da binde 2’den yüzde 1’e artırıldı.