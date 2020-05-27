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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Vatandaşın gözü kulağı orada! Dolar düşüyor...
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    27.05.2020 - 08:02 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Son dakika: Vatandaşın gözü kulağı orada! Dolar düşüyor...

    Son dakika haberlere göre, Bayram tatili öncesi 6.81’li seviyelerde seyreden dolar/TL kuru, dün 6.73’e kadar geriledi. Dolardaki düşüş gün içinde yüzde 1’i aştı. Dolardaki gerilemede, gelişen ülkelerin para birimlerinin, koronavirüs salgınının yayılma hızının azaldığına ilişkin işaretlerin geldiği bir ortamda, küresel piyasalarda artan risk iştahının desteği ile hisse senetleri ile birlikte yükselmesi etkili oldu.

    Son dakika: Vatandaşın gözü kulağı orada! Dolar düşüyor...

    Bu hareketin, bayram tatilinin ardından bugün işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul’a da yansıyabileceği öngörülüyor.

    ‘Normal’ yükseltti

    Japonya’da Kovid-19 nedeniyle uygulamada olan olağanüstü hal, Tokyo ve Hokkaido’da kaldırıldı. Ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü yükselen Nikkei 225 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2.55 artışla 21.271 puandan tamamladı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.8 artışla 2.840 puanda dengelendi. Hong Kong’da da Hang Seng endeksi olumlu haber akışıyla birlikte yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 2.2 değer kazancıyla 23.450 puana çıktı.

    BSMV değişti

    Öte yandan bayram tatili sırasında para piyasalarıyla ilgili birtakım düzenlemeler de yapıldı. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla finansman bonolarında stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı da binde 2’den yüzde 1’e artırıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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