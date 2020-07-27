Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

Dolar/TL uzun süredir bulunduğu 6.85 seviyesindeki seyrine devam ediyor.

Euro/TL ise yeni haftada 8 TL'nin üzerine çıktı.

Piyasalarda Covid-19 salgınında yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalga endişelerini güçlendirirken bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına başladı.

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