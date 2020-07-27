27.07.2020 - 09:42 |
Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.85 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.17 sınırını da geçen euro ise 8 lirayı da aştı.
Dolar/TL uzun süredir bulunduğu 6.85 seviyesindeki seyrine devam ediyor.
Euro/TL ise yeni haftada 8 TL'nin üzerine çıktı.
Piyasalarda Covid-19 salgınında yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalga endişelerini güçlendirirken bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına başladı.