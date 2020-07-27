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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
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    27.07.2020 - 09:42 |

    Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

    ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.85 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.17 sınırını da geçen euro ise 8 lirayı da aştı.

    Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

    Dolar/TL uzun süredir bulunduğu 6.85 seviyesindeki seyrine devam ediyor.

    Euro/TL ise yeni haftada 8 TL'nin üzerine çıktı.

    Piyasalarda Covid-19 salgınında yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalga endişelerini güçlendirirken bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına başladı.

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