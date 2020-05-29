29.05.2020 - 07:56 |
Dolar haftanın son gününde kaç lira?
Dolar/TL haftanın son gününe 6.80'in üzerinde başladı.
Türkiye'de bayram tatili sonrasında ekonominin yeniden açılması konusunda ikinci aşamaya geçilirken, piyasalar yabancı ülkelerle para takası (swap) yapmak için başlatılan görüşmeleri takip ediyor.
Dolar/TL güne 6.81 seviyesinden başladı.
Euro/TL ise 7.56 civarında seyrediyor.
İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.