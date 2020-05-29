Dolar haftanın son gününde kaç lira?

Türkiye'de bayram tatili sonrasında ekonominin yeniden açılması konusunda ikinci aşamaya geçilirken, piyasalar yabancı ülkelerle para takası (swap) yapmak için başlatılan görüşmeleri takip ediyor.

Dolar/TL güne 6.81 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise 7.56 civarında seyrediyor.

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