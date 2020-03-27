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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar haftanın son gününde ne kadar?
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    27.03.2020 - 07:59 |

    Dolar haftanın son gününde ne kadar?

    Dolar/TL cuma gününe 6.39 seviyesinde başladı.

    Dolar haftanın son gününde ne kadar?

    Sağlanan teşviklerin etkisi ile piyasaların daha sakinleşmesi sonrası dolar/TL haftanın son gününe 6.40 seviyesinin altında başladı.

    Kur şu dakikalarda 6.39 seviyesinden işlem görüyor.

    Euro/TL ise 7.07 civarında seyrediyor.

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