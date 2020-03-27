27.03.2020 - 07:59 |
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
Dolar/TL cuma gününe 6.39 seviyesinde başladı.
Sağlanan teşviklerin etkisi ile piyasaların daha sakinleşmesi sonrası dolar/TL haftanın son gününe 6.40 seviyesinin altında başladı.
Kur şu dakikalarda 6.39 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 7.07 civarında seyrediyor.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.