Dolar kaç lira oldu? 21 Nisan dolar fiyatı...

Yukarı yönlü hareketine devam eden Dolar/TL, yeniden 6.95 seviyesini test ederek güne başladı.

Euro/TL 7.52 civarında seyrediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı yarın açıklanacak. Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.

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