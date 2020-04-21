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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar kaç lira oldu? 21 Nisan dolar fiyatı...
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    21.04.2020 - 07:21 |

    Dolar kaç lira oldu? 21 Nisan dolar fiyatı...

    Dolar/TL yeni güne 6.95 seviyesini test ederek başladı.

    Dolar kaç lira oldu? 21 Nisan dolar fiyatı...

    Yukarı yönlü hareketine devam eden Dolar/TL, yeniden 6.95 seviyesini test ederek güne başladı.

    Euro/TL 7.52 civarında seyrediyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı yarın açıklanacak. Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.

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    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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