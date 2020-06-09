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    09.06.2020 - 10:31 | | AA

    Dolar ne kadar oldu?

    Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,7870'ten işlem görüyor.

    Dolar ne kadar oldu?

    Dün, 6,7600-6,7950 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,7883'ten tamamladı.

    Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,7870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 7,6470'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 8,6000'tan satılıyor.

    Dolar endeksi, yüzde 0,4 artışla 96,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise, şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1269 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

    Yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksinin, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesinde toparlandığına dikkati çeken analistler, 97 seviyesinin üzerinde yeni hedefinin 98,2 direnci olabileceğini söyledi.

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