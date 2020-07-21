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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar ne kadar oldu?
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    21.07.2020 - 08:42 |

    Dolar ne kadar oldu?

    Dolar/TL yeni güne 6.85 seviyesinde başladı.

    Dolar ne kadar oldu?

    Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6.85 seviyesinden başladı.

    Euro/TL ise 7.84 civarında seyrediyor.

    Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.

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    Dış piyasalarda da dünyada artan coronavirüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.

    Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

     

    İstanbul Şişli'de silah sesleriŞişli Halasgargazi Caddesi'nde havaya ateş açan, 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
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