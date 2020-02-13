Dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Bugün iç piyasada Aralık ve son çeyreğe ilişkin sanayi üretimi verileri açıklanacak. Öte yandan TCMB haftalık para banka ve menkul kıymet istatistiklerini de açıklayacak. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ekonomide gözlenen iyileşme sinyallerinin ardından Aralık'ta art arda dördüncü ayda da artış göstermesi, artışın %7 civarında olması bekleniyor.

Bankacılar TL'nin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesiyle birlikte kamunun da TL'ye destek olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyorlar. Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar civarında döviz satımı ile TL'ye destek olduğu düşünülen kamu bankalarının Ocak'ta 7 milyar dolar civarında döviz satımında bulunduğu hesaplanıyor. Döviz satışı Ocak ayından sonra da devam ediyor. Kamunun döviz arzının yanı sıra TL'deki değer kaybını yavaşlatan bir diğer etken ise BDDK'nın swap sınırlaması olmaya devam ediyor.

BU HAFTA PİYASALARDA NE OLDU?

BDDK'nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden hafta başında 5.9750'ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka Ocak ayında yaklaşık 2 milyar TL tutarında DİBS aldı. Tahvil potföyü 20 milyar TL'nin üzerine çıkan TCMB alımlara devam ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi geçen yıl Mayıs'ta %21 seviyesinden 10 puan gerilemiş durumda. Cuma günü spot kapanışta bileşik getiri %10.60 dün son işlem %11.16 oldu.

Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisinde ise Ocak sonunda en düşük %9.96 seviyesi test edildi. Bu seviyeler en son 2016 yılı son aylarında görülmüştü. Spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü %10.44, dün son işlem %11.02 oldu.

Türkiye'nin Ekim 2019'da 410 baz puanı aşan 5 yıllık CDS'leri Ocak'ta 240 baz puanın da altını test etmişti. Son dönemdeki satış baskısıyla birlikte CDS'ler 270 baz puana yakın bir seyir izliyor.