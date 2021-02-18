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18.02.2021 - 10:30 | | AA

Dolar/TL 7 liranın altında işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9810 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL 7 liranın altında işlem görüyor

Dün, en düşük 6,9599 en yüksek 7,0589 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 6,9655'ten tamamlamıştı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,9810'dan işlem görüyor.

Euro /TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,4210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,6640'tan satılıyor.

Euro /dolar paritesi yatay bir seyirle 1,2040 seviyesinde dengelendi. ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan son toplantısına ait tutanaklar, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu. Dün 91 seviyesinin üzerini çıkan dolar endeksi, 90,6-90,9 dar bandında sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, yurt dışında ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 21 ekonomistin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını öngörüyor. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Esenyurt'ta akılalmaz komşu kavgası! ’Bu su idrar mı, klozet suyu mu’İstanbul Esenyurt'ta yaşanan komşu kavgası karakolda bitti. Mısırlı Mahmut Fatih Ahmet Abdülaziz, giriş katta oturan komşusunun gürültü yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki kızının üzerine bir kova pis su döktüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan Abdülaziz, "Bu su idrar mı, klozetten alınan lağım suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok pis kokuyor" dedi.
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