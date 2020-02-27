Dolar/TL ne kadar oldu? (27.02.2020)

Koronavirüs endişelerle global güvenli liman yönelimi belirginleşirken ABD tahvilleri ve altın sert değer kazançları yaşıyor. Gelişmiş ülke borsalarının yanı sıra TL'nin aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke piyasaları da belirginleşen bir satış baskısı altında.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı ülke sayısının artması endişeleri tetiklemiş durumda. Öte yandan Petrol fiyatları 72 dolardan 53 doların da altına indi. Bu düşüşte dünyanın en büyük ekonomilerinin ekonomik aktivitelerinin dolayısıyla petrol talebinin azalacağı beklentisi etkili.

ABD TAHVİLLERİ DİP YAPTI

Salgın endişelerinin artması, dün küresel borsaların 3.6 trilyon dolardan fazla kayıp yaşamasına neden oldu. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi tarihi dip seviyesi olan %1.3'ün altına gelerek yeni tarihi dip olan %1.2970 seviyesine geriledi.

Haftabaşındaki kuvvetli satış baskısı ardından piyasalarda baskı sürüyor, dalgalı ancak daha yatay bir seyir izleniyor. Dolar/TL en yüksek 6.1640 seviyesini dün gördükten sonra bu sabah da benzer sevilerde.

Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

TCMB'nin dün yayımladığı 50 baz puanlık faiz indirimi toplantısına ilişkin tutanaklarda, "Kurul, cari işlemler dengesindeki kazanımların korunması amacıyla kredi büyümesi ve kompozisyonuna yönelik makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği değerlendirmesinde bulundu" görüşüne yer verildi.