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    28.05.2020 - 10:19 | | DHA

    Dolar/TL ne kadar oldu?

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7860'tan işlem görüyor.

    Dolar/TL ne kadar oldu?

    Dün 6,7218-6,7828 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,7739'dan tamamladı.

    Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,7860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,63 artışla 7,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,3310'dan satılıyor.

    Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9, avro/dolar paritesi ise yaklaşık 2 ayın en yükseği olan 1,1020 seviyesinde dengelendi.

    Analistler, yurt içinde mayıs ayında ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre 10,4 puan artarak 61,7 değerine yükseldiğini belirtti. Yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de 1. çeyrek GSYH ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

    En az 11 ilden görüldü! "Bu tipik bir meteor olayı"TÜRKİYE'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, ışık hüzmesinin meteor olduğunu belirterek, "Bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz." dedi.
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