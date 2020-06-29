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    29.06.2020 - 10:24 | | DHA

    Dolar/TL, ne kadar oldu?

    Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8535'ten işlem görüyor.

    Dolar/TL, ne kadar oldu?

    Geçen haftanın son işlem gününde 6,8460-6,8656 bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8541'den tamamladı.

    Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 6,8535'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,7155'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,4785'ten satılıyor.

    Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 97,2 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1257 seviyesinde seyrediyor.

    Analistler, bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi'nin haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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