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    04.06.2020 - 10:56 | | DHA

    Dolar/TL ne kadar oldu? işte fiyatı...

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7610'dan işlem görüyor.

    Dolar/TL ne kadar oldu? işte fiyatı...

    Dün 6,6894-6,7682 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 6,7452'den tamamladı.

    Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 6,7610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 artışla 7,7635'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4710'dan satılıyor.

    Dolar endeksi, 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 azalışla 1,12 seviyesinde dengelendi.

    Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

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