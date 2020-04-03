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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasada son durum... (03.04.2020)
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    03.04.2020 - 09:32 |

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasada son durum... (03.04.2020)

    Corona virüs kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle birlikte dolar/TL bu sabah güne 6.69 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasada son durum... (03.04.2020)

    Kur dün 6.60'ın altını görse de bu seviyelerde kalıcı olamadı ve bu sabah 6. 69 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.

    Kur geçen haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamladı. Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış baskında belirleyici konumda.

    PETROL FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

    ABD Hazine tahvil getirileri üç haftanın en düşük seviyesine indi. Doların haftalık kazancı ise %2'nin üzerinde. Petrol fiyatları da piyasada yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki uzlaşmaya arabuluculuk yaptığını açıklaması ile en büyük tek günlük kazanımına ulaştıktan sonra bugün düştü. Dün %24.7 prim yapan ABD ham petrolünün varil fiyatı %4.5 düşüşle 24.18 dolara, Brent ise %2.7 düşüşle 29.24 dolara indi.

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