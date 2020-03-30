Dolar/TL ne kadar oldu? Ä°ÅŸte piyasalarda son durum

Borsa Ä°stanbul Endeksi (BIST100), haftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde, 88 bin 229 puan ile 92 bin 299 puan arasÄ±nda dalgalandÄ±ktan sonra, yÃ¼zde 3.72 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 88 bin 125 puanda, BIST Sanayi Endeksi yÃ¼zde 3.11, BIST Mali Endeksi yÃ¼zde 3.02 ve BIST Hizmetler Endeksi yÃ¼zde 4.12 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle kapandÄ±.

TBB DESTEK VERMEYE DEVAM EDÄ°YOR

GÃ¶sterge 10 yÄ±llÄ±k tahvilde bileÅŸik getiri Cuma gÃ¼nÃ¼ spot kapanÄ±ÅŸta ortalama yÃ¼zde 13.08 dÃ¼zeyindeydi. TÃ¼rkiye'nin beÅŸ yÄ±llÄ±k kredi iflas takasÄ± (CDS) primi ise Ã¶nceki hafta 580 seviyesini aÅŸtÄ±ktan sonra geÃ§en Cuma gÃ¼nÃ¼ 450/470 puan dolayÄ±ndaydÄ±.



DÃ¶viz piyasalarÄ±ndaki iÅŸlemlerde;



- dolar en dÃ¼ÅŸÃ¼k 6.4403 lira ve en yÃ¼ksek 6.5015 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra, 6.49 â€“ 6.50 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,



- euro en dÃ¼ÅŸÃ¼k 7.1420 lira ve en yÃ¼ksek 7.2119 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra, 7.19 â€“ 7.20 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,



- sterlin en dÃ¼ÅŸÃ¼k 7.9924 lira ve en yÃ¼ksek 8.0714 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra 8.06 â€“ 8.07 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda hareket ediyor.



TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi'nin (TBB), bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Covid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n istihdam, Ã¼retim, ticaret ve Ã¶deme sistemine olasÄ± etkilerini en az dÃ¼zeyde tutmak amacÄ±yla Ã§ek Ã¶deme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanÄ± kredi desteÄŸine sektÃ¶rden katÄ±lÄ±mlar sÃ¼rÃ¼yor.



TBB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ã‡ek Ã–deme Destek Kredisi ile mÃ¼ÅŸterilerin ticari itibarlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanmaktadÄ±r. Kredi desteÄŸi Ã¼Ã§ ay anapara ve faiz Ã¶demesiz, toplam 12 ay vadeli ve yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 9.5 faizli olacaktÄ±r" denildi.