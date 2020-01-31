Dolar/TL ne kadar oldu? İşte rakamlar...

Dolar/TL bu sabah 5.9790/5.9800 seviyesinde işlem görüyor. Birkaç gündür devam eden satış küresel satış baskısı bugün azalmış görünüyor ancak tam olarak etkileri de ortadan kalkmış değil. Asya borsaları, daha çok vaka ve artan ölü sayısına rağmen yatırımcıların Çin'in koronavirüs salgınını kontrol altına alabileceği umutlarının ardından yükseliş çabasında.

WHO dün küresel bir acil durum ilan etse de Çin'in şimdiye kadar salgına karşı aldığı eylemlerin işe yarayacağını düşündüğünü açıkladı.

PETROL FİYATLARI 60 DOLARIN ALTINDA

Dün %2.5'e yakın gerileyen petrol fiyatları bugün ise %2'ye yakın değer kazandı. Ancak petrol fiyatındaki düşüş Ocak ayının ilk haftasına kıyasla halen 10 doların üzerinde. 8 Ocak'ta 71.75 dolar olan brent tipi ham petrol bu sabah itibarıyla %2 yükselişe karşın halen 60 doların altında.

Petrol fiyatlarındaki düşüş genel olarak gelişmekte olan ülkeler genelinde sadece Türkiye için olumlu, diğer ülkeler için ise olumsuz bir fiyatlama anlamına geliyor. Piyasalarda dün TCMB'nin enflasyon raporundaki mesajları takip edildi. Bugün ise yoğun veri gündemi ardından S&P'nin olası not değerlendirmeleri izlenecek.

TCMB'nin mesajları son PPK'da olduğu üzere faiz indirimlerinin büyük bölümünün tamamlandığı bundan sonra daha sınırlı adımlar görüleceği beklentisini teyit etti ve TL'ye yeni bir hareketlilik getirmedi.

TCMB Başkanı Murat Uysal enflasyonun ilk çeyrekte şu anki (%11.8) seviyelerinde kalabileceğini; ikinci çeyrekten itibaren düşmeye başlayarak, yıl sonuna doğru 2020 için %8.2'de sabit tutulan enflasyon tahminine doğru kademeli düşüş beklediklerini söyledi.

Suriye'nin İdlib vilayetinden Türkiye'ye yönelik artan göç baskısı ve buna Türkiye'nin tepkisi piyasada yakından takip ediliyor. TL'deki baskıya karşın tahvil, CDS, eurobond piyasalarında daha iyimser bir seyir gözleniyor. TCMB'nin dün açıkladığı üzere tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançocunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracak olması ve Hazine'nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi süreci destekler nitelikte.