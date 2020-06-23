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GeliÅŸmelerle, kÃ¼resel piyasalarda risk iÅŸtahÄ±na duyarlÄ± para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼kselen dolar, daha sonra yeniden Ã¶nceki dÃ¼zeylerine dÃ¶ndÃ¼. DÃ¶vizler iÃ§ piyasalarda da yeni gÃ¼ne dÃ¼nkÃ¼ dÃ¼zeylerde baÅŸladÄ±.

Borsa Ä°stanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde 114 bin 267 puan ile 115 bin 447 puan arasÄ±nda dalgalandÄ±ktan sonra, yÃ¼zde 1.39 artÄ±ÅŸla Åžubat sonundan bu yana ilk kez 115 bin puanÄ±n Ã¼zerinde kapandÄ±. KapanÄ±ÅŸta BIST100 115 bin 190 puana yÃ¼kselirken, BIST Sanayi Endeksi yÃ¼zde 1.75, BIST Mali Endeks yÃ¼zde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yÃ¼zde 0.60 artÄ±daydÄ±.

Gedik yatÄ±rÄ±m'Ä±n, "BIST- 100 Endeksinin gÃ¼ne hafif alÄ±cÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸla baÅŸlamasÄ±nÄ± bekliyoruz" baÅŸlÄ±klÄ± gÃ¼nlÃ¼k piyasa analizinde, Borsa Ä°stanbulda "tarihin en yÃ¼ksek hacimleri ile gerÃ§ekleÅŸen yÃ¼kseliÅŸ serisi"nin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekilerek, ÅŸÃ¶yle denildi:

"BIST 100de geÃ§en hafta PerÅŸembe ve Cuma gÃ¼nleri sÄ±rasÄ± ile 20 ve 28.5 milyar liralÄ±k hacimle gelen yÃ¼kseliÅŸ dÃ¼n de 23.5 milyar liralÄ±k hacimle devam etti.Â

"YÃ¼ksek hacimlerle gelen bu yÃ¼kseliÅŸler yukarÄ±da yeni hedefleri gÃ¼ndeme getiriyor.Â

"116 binin ilk direnÃ§ olduÄŸu endekste bu seviyenin Ã¼zerinde 118,500 ve hatta tarihi zirveler gÃ¼ndeme gelebilir. KÄ±sa vadede en yakÄ±n destek 113,500te bulunuyor.Â

"Daha Ã¶nceki gÃ¼nlerde de bahsettiÄŸimiz Ã¼zere Ã¶nemli bir destek seviyesi kÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece geri Ã§ekilmelere temkinli yaklaÅŸmak gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."

Hazine, 3 yÄ±l (938 GÃ¼n) vadeli sabit kuponlu ve 5 YÄ±l (1,820 gÃ¼n) vadeli TÃœFE'ye endeksli tahvil ihracÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in ile ticaret anlaÅŸmasÄ± "bitti" diye Â konuÅŸan Beyaz Saray ticaret danÄ±ÅŸmanÄ± Peter Navarro'yu yalanladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin beÅŸ yÄ±llÄ±k kredi iflas takasÄ± yeni gÃ¼ne (CDS) primi CDS 467/477 dÃ¼zeyinde baÅŸladÄ±. GÃ¶sterge 10 yÄ±llÄ±k faizler geÃ§en haftayÄ± yÃ¼zde 12.06 dÃ¼zeyinde tamamladÄ±.

DÃ¶viz piyasalarÄ±ndaki iÅŸlemlerde;

- dolar en dÃ¼ÅŸÃ¼k 6.8383 lira ve en yÃ¼ksek 6.8594 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra, 6.85 6.86 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,

- euro en dÃ¼ÅŸÃ¼k 7.6969 lira ve en yÃ¼ksek 7.7316 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra, 7.71 7.72 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,

- sterlin en dÃ¼ÅŸÃ¼k 8.5148 lira ve en yÃ¼ksek 8.5654 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra 8.53 8.54 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda hareket ediyor.

KÃ¼resel piyasalarda 1.1233 - 1.1281 aralÄ±ÄŸÄ±na hareket eden euro/dolar paritesi 1.1261 dÃ¼zeyindeydi.